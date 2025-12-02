La CUP sobre que Sánchez assumeixi els incompliments amb Junts: "L'Estat no compleix amb Catalunya"

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha avisat que "l'Estat no compleix amb Catalunya" tot i que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hagi assumit aquest dimarts els incompliments amb Junts.
En una roda de premsa, no ha volgut entrar a valorar les relacions entre Junts i el PSOE, però sí ha constatat que, dos anys després, els de Carles Puigdemont "no han cobrat per avançat i han hagut de trencar el pacte".
"Un cop més, el que podem dir, és que l'Estat no compleix amb Catalunya i no respecta ni vol que avancem en el dret a l'autodeterminació. I pactant amb el PSOE, històricament, o amb qualsevol partit d'àmbit espanyol, el nostre país no avança", ha recalcat.