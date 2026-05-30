La CUP revindica el municipalisme en la seva trobada de càrrecs electes a Manresa (Barcelona)

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -
La CUP ha reivindicat el municipalisme com a element central del seu projecte polític en la seva II Trobada d'Electes, celebrada aquest dissabte a Manresa (Barcelona).
En la jornada, el partit ha abordat qüestions com l'habitatge, els serveis públic, la mobilitat o la resposta política a l'auge de l'extrema dreta, informa la CUP en un comunicat d'aquest dissabte.
NON CASADEVALL
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha cridat a encarar el proper any com una oportunitat per reforçar el projecte municipalista del partit: "Quan la CUP és forta, passen coses. La vida millora, i les lluites avancen".
Casadevall ha afirmat que les classes populars catalanes pateixen les conseqüències "d'un model econòmic que converteix l'habitatge, els serveis públics i el territori en un objecte de negoci", i defensa que la CUP serveix per posar les institucions al servei de les persones i construir alternatives polítiques.
ROSER ALEGRE
La regidor de Fem Manresa, Roser Alegre, ha dit que des dels pobles, barris i ciutats és "on els grans polítics es concreten i adquireixen sentit".
Ha remarcat també que la CUP entén els ajuntaments "no com una gestoria, sinó com una eina per defensar drets, frenar reculades i construir país des dels municipis".