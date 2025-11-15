La CUP reuneix més de 100 càrrecs electes per preparar les municipals de 2027

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha reunit aquest dissabte més de 100 càrrecs electes a Arenys de Munt (Barcelona) per preparar les eleccions municipals de 2027, informa en un comunicat.
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha dit que s'han abordat "qüestions clau per a la transformació des dels municipis: el model productiu, la llengua o l'habitatge".
"Treballarem des d'arreu on tinguem incidència per afavorir la limitació de la compra especulativa d'habitatge", ha assegurat.
LLUC SALELLAS
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que intenten "governar per transformar" i que una de les claus és el dret a l'habitatge, que considera el gran problema dels gironins i els catalans.
"Treballarem per limitar els pisos turístics il·legals i intentar revertir la dinàmica especulativa" del marcat immobiliari, ha dit.