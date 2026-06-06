La CUP reuneix a càrrecs i militants a Girona per preparar les municipals de 2027

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
GIRONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
La CUP ha reunit aquest dissabte a Cervià de Ter (Girona) a més de cinquanta persones, entre elles alcaldes, regidors i militants, en una trobada "per definir els objectius comuns de la formació respecte a les eleccions municipals" de 2027, segons ha informat en un comunicat.
Durant la jornada s'han realitzat diverses taules rodones centrades en qüestions com l'habitatge, la llengua catalana i la transició energètica amb la participació d'experts i persones vinculades a diferents moviments socials de Catalunya.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha estat l'encarregat de clausurar la trobada, defensant el paper dels ajuntaments per impulsar polítiques vinculades al benestar social o la cultura.
"El nostre objectiu és desfer-nos de la dependència del turisme, les càrniques i les grans corporacions de l'IBEX 35, frenar la reculada salarial i la precarització dels nostres treballs, garantir habitatge per a tothom a un preu assequible", ha afirmat Salellas.
L'alcalde també ha reclamat mesures contra l'especulació immobiliària, com limitar la compra d'habitatges a l'ús residencial i aplicar una fiscalitat municipal específica, i ha assegurat que la CUP és "l'única força rupturista".