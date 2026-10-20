La CUP es reuneix amb el Govern per l'assumpció de competències en habitatge

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha afirmat que el seu partit veu una "bona disposició" del Govern per assumir la proposta de la CUP perquè Catalunya exerceixi totes les competències en matèria d'habitatge, i ha explicat que van mantenir una reunió aquest dilluns amb els consellers de Presidència i de Territori, Habitatge i Transició ecològica, Albert Dalmau i Sílvia Paneque.
En una roda de premsa a la cambra aquest dimarts, Vega ha dit que en la trobada van posar sobre la taula l'estratègia que plantegen perquè Catalunya tingui competències "plenes" en aquest àmbit, amb una modificació, diu, quirúrgica dels preceptes que impedeixen aquestes competències.
"Creiem que és una qüestió de màxima urgència. No hi ha excuses", ha apuntat Vega, i ha afegit que si hi hagués hagut voluntat per part del Govern això es podria haver produït en qualsevol moment.
També ha apuntat que han mantingut reunions sobre aquesta qüestió amb els grups del Parlament que van donar suport a aquesta proposta quan la CUP la va presentar en el debat de política general, i ha concretat que continuen en contacte per a pròximes reunions.
A més, ha detallat que han constituït un grup d'advocats especialitzats en dret d'habitatge per redactar una "relació precisa" de les modificacions que s'han de fer en aquestes lleis.
QÜESTIÓ CENTRAL
Ha defensat que aquesta és una qüestió central i ha dit que estan "cansats de l'antifeixisme de la por i la pena", i considera que no es pot aturar les forces d'extrema dreta només mitjançant el discurs de la por.
Per això, creu que cap dels partits que han votat a favor d'aquesta proposta al Parlament es pot despenjar d'aquest compromís: "Dir molts cops democràcia i després no complir és un molt mal negoci", ha advertit.
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
En referència a la immersió lingüística i la situació del català ha sostingut que és "imperatiu" que el PSC la blindi, i ha rebutjat que el PP, assegura, pretengui posar fi a la immersió, ja que entén que és part del programa dels populars.
"Estem davant un atac polític a la llengua", ha assenyalat, i ha remarcat que s'ha de buscar quina és la millor via per blindar la immersió, i ha lamentat que el Parlament no tramités una llei de la CUP en aquest sentit.
"Després ens queixem de l'antipolítica però, en canvi, aquí fins que no arriba el llop i ja s'ha menjat 10 ovelles, no hi ha manera que ningú no faci res", ha criticat.