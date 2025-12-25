La CUP retreu al Rei "violència borbònica" cap a Catalunya, que veu històrica

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha retret aquest dijous al rei Felip VI "violència borbònica" cap a Catalunya, que veu històrica i de què el considera hereu.
Ho ha dit amb la també diputada Pilar Castillejo en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual de la CUP davant de la tomba de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.
"Continuem denunciant aquesta falsa Transició en què una família borbònica enemiga de Catalunya va ser hereva del franquisme, del règim, i que continua viu de la seva mà, com hem vist els últims anys, en el discurs del 3 d'octubre" de 2017, ha afirmat.