La CUP retreu a les "esquerres" no voler un debat conjunt sobre la compra especulativa d'habitatge

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha criticat les forces d'"esquerres" per deixar-los fora del debat per prohibir les compres especulatives d'habitatge, després que la Junta de Portaveus hagi votat en contra que la llei presentada pels Comuns es debati conjuntament amb la presentada per la CUP en el següent ple, en què la llei dels Comuns es debatrà en lectura única.
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana, en la qual ha afirmat que el seu partit està decebut per aquesta situació, però que estaran "amb tota llei que avanci per acabar amb l'especulació".
"A mi no em deixa de sorprendre que aquells grups que fan tan bé discursos sobre la unitat de l'esquerra i la importància de l'esquerra conjunta i aturar l'extrema dreta" no vulguin un debat conjunt sobre aquest tema, ha assenyalat.
Així, ha assegurat que "no serveix de res fer discursos quan no hi ha una acció que ho avali", i ha afegit que si les forces d'esquerra no són capaces de treballar juntes per defensar el dret a l'habitatge qualsevol intent d'unitat és publicitat.
En aquest sentit, ha demanat al conjunt de les forces un "exercici de responsabilitat" i fer política per a la majoria i no electoralisme.
REGULARITZACIÓ DE MIGRANTS
També s'ha referit a la proposta del Tribunal Suprem de portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització de migrants aprovada pel Govern central: "Si hi ha tribunals que volen governar seria hora que es presentin a les eleccions", ha dit.
"Nosaltres considerem que això s'hauria de poder decidir no ja des del Govern de l'Estat espanyol sinó des de Catalunya, perquè ja ens semblava una vergonya que hi hagués un límit de persones que podien accedir a aquests drets", ha sentenciat.