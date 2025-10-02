La CUP retreu a Junts no estar a l'alçada en el "segrest" d'Israel de la seva diputada

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha acusat Junts i el president del Parlament, Josep Rull, de no estar a l'alçada en votar en contra de desconvocar el ple del Parlament pel "segrest" de la diputada cupaire a la cambra catalana Pilar Castillejo, que estava embarcada a la Global Sumud Flotilla i ha estat interceptada per l'exèrcit d'Israel.
En unes declaracions aquest dijous davant la seu del partit, Moreno ha qualificat de molt greu el que ha passat amb la flotilla, ha explicat que han perdut el contacte amb Castillejos i amb el membre del Secretariat de la CUP que també anava en un dels vaixells, Adrià Plazas, i ha insistit que Junts haurà de triar "el costat de la història en què es vol quedar".
També ha criticat el paper de l'Estat: "Denunciem la passivitat i les mitges tintes que ha tingut l'Estat espanyol en aquestes últimes setmanes que, en lloc de protegir la tasca humanitària d'aquesta flotilla, s'ha limitat a enviar missatges als activistes perquè no s'acostessin al lloc que consideraven de perill".
La portaveu dels anticapitalistes ha acusat el Govern central de "jugar al simbolisme, però finalment no fer efectiu el que hauria de fer", en al·lusió a la fragata que l'executiu espanyol va decidir enviar a custodiar la flotilla.
Sobre si creu que la missió ha assolit els seus objectius, Moreno ha respost que és evident que no ha pogut arribar a Gaza per obrir un corredor humanitari, però ha aconseguit que aquest corredor "es posi a la centralitat i que els estats comencin a moure fitxa en aquest sentit".