La CUP requereix formalment al Govern retirar el pla de desplegament dels Mossos a les escoles

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha presentat un requeriment formal de cessament de l'actuació administrativa davant la Generalitat perquè retiri el pla pilot de desplegament dels Mossos en algunes escoles catalanes, ha informat la formació en un comunicat aquest dilluns.
La CUP explica que l'objectiu és la retirada "immediata" del pla i deixar sense efecte qualsevol instrucció, programa, pla i protocol de desplegament d'agents previst pel Govern a centres de l'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), l'Alta Ribagorça-Vall d'Aran i Tàrrega (Lleida) i a dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell (Barcelona).
Critiquen que aquest pla pilot es presenta sense "prou cobertura normativa, sense publicació oficial i en contradicció amb la legislació vigent".
En l'escrit, assenyalen que l'actuació no disposa de "títol jurídic habilitant" i afegeixen que es duu a terme sense cap mecanisme de participació de la comunitat educativa i sense intervenció dels òrgans de govern dels centres.
El partit explicita que transcorregut el termini de 10 dies des de la presentació del requeriment, si no es produeix el cessament d'aquest pla, procediran a interposar un recurs contenciós administratiu.