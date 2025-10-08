La CUP rep Pilar Castillejo en arribar al Parlament després de ser deportada per Israel

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha rebut la presidenta del seu grup al Parlament, Pilar Castillejo, quan ha arribat a la cambra catalana per participar en la segona sessió del debat de política general (DPG) després d'haver estat deportada d'Israel per haver participat en la Flotilla Global Sumud.
Aquest dimecres pocs minuts després de les 9.00 hores, membres del partit han acompanyat Castillejo fins a l'entrada del Parlament corejant lemes com 'Des del riu fins al mar, Palestina vencerà', i després s'han fet una fotografia amb estelades i banderes palestines.
Després de la sessió d'aquest matí del DPG, està previst que la Mesa, encapçalada pel president del Parlament, Josep Rull, rebi en audiència la diputada de la CUP al despatx d'audiències.