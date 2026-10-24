La CUP es reivindica com l'"única alternativa" per construir municipis per viure

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La CUP s'ha reivindicat com l'"única alternativa" per construir municipis per viure de cara a les eleccions locals del 2027, per les quals la formació situa com a prioritats l'accés a l'habitatge, els serveis públics i el català.
El partit ha organitzat un acte aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) centrat en aquests comicis sota el lema 'Un país per poder-hi viure', han informat en un comunicat.
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha reivindicat la necessitat de "reconstruir l'independentisme popular" i ha afegit que fa falta una eina política que connecti cada municipi amb un projecte per a Catalunya.
Per la seva banda el secretari general del partit, Non Casadevall, ha defensat la vaga general del proper 11 de novembre com a mitjà per "reforçar l'organització de la classe treballadora", i ha posat en valor la necessitat de plantar cara a la resignació.
L'acte ha comptat amb una conversa entre els caps de llista de la CUP a Cervià de Ter (Girona), Guillem Surroca; Arenys de Mar (Barcelona), Pat Sillah i Sant Cugat (Barcelona), Ariadna Sierra, i el candidat de la Crida per Sabadell (Barcelona), Oriol Rifé, que han abordat els "principals reptes" dels municipis i com reforçar la gestió pública.