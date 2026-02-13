La CUP registra una llei contra les compres especulatives que defineix tot Catalunya com a zona tensionada

David Zorrakino - Europa Press
Vega la veu complementària a la proposta dels Comuns i assegura que és sòlida i no "pirotècnia parlamentària"
BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha registrat una proposició de llei al Parlament per prohibir les compres d'habitatge amb finalitats especulatives que fixa que tot Catalunya sigui declarada zona de mercat tensionat, a través de la declaració de les 8 vegueries catalanes com a zones tensionades.
La formació considera necessari fer servir el mecanisme de declaració de zones tensionades per vegueries perquè declarar tot Catalunya zona tensionada seria fàcilment impugnable als tribunals, ha explicat la diputada Laure Vega en una roda de premsa al Parlament aquest divendres.
"Si haguéssim decidit declarar tot Catalunya en un únic expedient, seria impugnat, perquè tenim realitats diferenciades segons el territori. En canvi, les vegueries com a unitats territorials reconegudes per l'Estatut ens permeten complir els requisits legals", ha argumentat.
També ha considerat necessari que s'apliqui la restricció d'aquestes compres a tot Catalunya perquè és una problemàtica, ha dit, estesa: "Si hi ha una zona que està protegida i una que no, el que tindràs és un desplaçament d'aquesta problemàtica a aquesta altra zona".
La proposta es presenta en paral·lel a la proposició dels Comuns sobre el mateix assumpte, i que estan abordant els de Jéssica Albiach amb el Govern en la negociació dels pressupostos; en el cas de la CUP també es modificaria la llei d'urbanisme, però a més altres preceptes normatius.
Vega ha defensat que es tracta d'una proposta complementària, i que també li sembla bé la dels Comuns, i que en cap cas és una iniciativa simbòlica: "No és una llei pensada només per fer pirotècnia parlamentària, és un redactat jurídic complet, creiem que amb un fonament constitucional sòlid i amb mesures concretes".