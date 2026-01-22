La CUP reclama al Govern que també obri un expedient a Adif pel "desori" de Rodalies

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha reclamat al Govern que obri un expedient a Adif, a més de Renfe, en considerar que és "el responsable principal del desori i de la deterioració de la xarxa ferroviària" de Rodalies.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha criticat que la Generalitat anunciés que aquest dijous es reprendria el servei i que els usuaris s'hagin trobat que, "de manera sorprenent, tot estava com ahir, paralitzat, no funcionava res i molt poques explicacions".
Per Cornellà, és incomprensible que el Govern no contemplés aquesta possibilitat ni preparés un pla de mitjans de transport alternatiu, i també ha criticat que optessin per suspendre tot el servei perquè, en la seva opinió, no és una decisió proporcional a la realitat que es viu.
A més de lamentar la "desinversió històrica" del servei per part dels governs socialistes i populars, ha demanat al Govern protocols de gestió de risc clars, plans de transport alternatiu per a situacions com l'actual i més inversions.
També ha recordat que demanen la compareixença al Parlament de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, del president d'Adif, Luis Pedro Marco, i del representant d'Adif a Catalunya, Ángel Contreras.
Sobre la proposta dels Comuns d'impulsar un gran pacte nacional de Rodalies amb agents socials i econòmics i plataformes, Cornellà ha assegurat que estan "una mica farts" de pactes i que el que ha de fer el Govern és executar el que s'ha aprovat al Parlament.