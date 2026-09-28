La CUP reclama declarar "l'estat d'emergència per prendre mesures extraordinàries" en habitatge

Els anticapitalistes proposen expulsar de Catalunya tots els fons d'inversió estrangers
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha reclamat aquest dilluns que el Govern central "declari l'estat d'emergència per prendre mesures extraordinàries que posin per davant tota la garantia universal del dret a l'habitatge contra els interessos privats".
"Per revertir aquest drama no valen receptes màgiques ni trucs de mans, la fórmula és tan elemental com urgent: deixar de desplegar la catifa vermella als depredadors immobiliaris", ha sostingut en una roda de premsa a la seu del partit.
Sobre el decret d'habitatge que impulsarà el Consell de Ministres aquest dimarts, Moreno ha demanat no "seguir amb tebiesa mesures que són pur maquillatge o que resoldran cases individuals", i ha advertit que mentre l'habitatge sigui una mercaderia no hi haurà cap solució definitiva.
"Després de vuit anys al capdavant del govern estatal demanen tranquil·litat perquè aprovaran un decret que ens salvarà la vida. Sincerament, no sabem si és cinisme profund o un insult a la nostra intel·ligència", ha afegit.
PROHIBICIÓ DE DESNONAMENTS I COMPRA ESPECULATIVA
La CUP també ha assenyalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el qual veuen com un "delegat i executor de les polítiques de Madrid", i han exigit exercir la sobirania del Parlament de Catalunya per impulsar el dret a l'habitatge.
En aquest sentit, Moreno ha reclamat prohibir des de la cambra catalana tots els desnonaments "de manera urgent i immediata sense esperar decrets del Govern espanyol".
Entre altres mesures, la CUP proposa l'expulsió de tots els fons d'inversió estrangers de Catalunya i recuperar tots els habitatges que aquests fons "tenen segrestades i destinar-los a allò per al qual existeixen, és a dir, perquè la gent hi visqui".
La portaveu també ha demanat garantir contractes de lloguer indefinits i la prohibició de la compra especulativa d'habitatge a Catalunya.
"Si això no s'ha fet és perquè el govern de Salvador Illa no ha volgut, perquè prefereix que els que acaparen l'habitatge es puguin continuar enriquint a costa de la precarietat i la misèria de la gent, perquè avui tenim les majories per fer-ho. No valen excuses tècniques ni jurídiques", ha resolt.