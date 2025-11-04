La CUP reclama una auditoria "externa, pública i independent" a entitats vinculades a la DGAIA

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha reclamat aquest dimarts una nova auditoria sobre l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), i concretament sobre les entitats externes que gestionen o gestionaven recursos de la Conselleria de Drets Socials, i que sigui "externa, pública i independent", ha dit en una roda de premsa al Parlament.
La setmana passada una auditoria externa encarregada pel Govern revelava deficiències en la gestió del seguiment de les prestacions econòmiques als extutelats i el copagament dels serveis d'habitatge, però descartava un frau en la gestió, cosa que, per a la diputada cupaire, no és suficient perquè estava encarregada per la Conselleria i no incloïa tota la informació que, ha assegurat, apunta a irregularitats.
Ha qualificat de maquillatge l'auditoria del departament, perquè tot i que reconeix deficiències en la gestió, analitza les prestacions econòmiques i les prestacions d'habitatge, però Castillejo apunta que evita investigar deliberadament les places fantasma: "Amb això evita investigar l'enriquiment il·lícit de les empreses del sector", ha expressat.
Ha dit que el maig del 2024, un treballador d'una d'aquestes empreses va posar en coneixement de la DGAIA les irregularitats, i que en aquell moment li van contestar que no, fet que posteriorment, segons Castillejo, la Sindicatura de Comptes va certificar: "Quan els canals interns de denúncia fracassen, això és un frau, no és un error", ha valorat.