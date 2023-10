La CUP rebutja les propostes "polítiques" de Foment per a l'Aeroport de Barcelona

Aposten per abaixar la capacitat operativa de les pistes i les terminals



BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Montserrat Vinyets ha rebutjat aquest dimarts les propostes "polítiques" de Foment del Treball sobre el futur de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, i ha apostat per abaixar la capacitat operativa de les pistes i les terminals.

En una roda de premsa amb la diputada Laia Estrada, ha reaccionat així a l'informe en el qual 49 membres actius de 21 entitats de la societat civil catalana han analitzat l'impacte ambiental, social i econòmic d'11 propostes centrades en aquesta infraestructura.

"Són més que propostes tècniques, són 11 propostes polítiques perquè darrere hi ha un model de país", ha advertit Vinyets, que creu que l'informe no resol com s'han d'afrontar els requeriments d'abaixar les emissions i l'afectació que pot tenir incrementar àmbits com el turisme.

També ha sostingut que no és possible ampliar l'aeroport sense afectar zones protegides: "No es tracta de crear nous espais naturals, i sí de preservar els que existeixen actualment".

"Aquest informe demostra el que és l'agenda política del PSOE, apostar pel mateix de sempre, per la construcció de noves infraestructures", ha afegit.

"SOCIOVERGÈNCIA 2.0"

Per la seva banda, Estrada ha acusat el PSC-Units i Junts de practicar "la sociovergència 2.0" per evitar que s'implementi una renda bàsica universal a Catalunya i es pugui fer una prova pilot.

Així, ha acusat aquestes formacions de fer la pinça i de recórrer a arguments "demagògics i populistes" per impedir que es posi en marxa.