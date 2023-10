La CUP rebutja les cinc vies de l'informe de l'acord de claredat i demana "forçar un referèndum"

Afirma que l'assistència d'Aragonès al Senat mostra una "falta d'agenda pròpia"



BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, ha rebutjat les cinc vies de l'informe sobre l'acord de claredat elaborat pels acadèmics i presentat dilluns al Govern, i ha defensat que "hi ha una altra via, que és forçar un referèndum d'autodeterminació" que sigui reconegut internacionalment.

En una roda de premsa aquest dimarts, ha criticat que les cinc vies de l'informe "passen per un acord amb l'Estat" i aquest plantejament porta a una situació de bloqueig perquè l'Estat no està disposat a permetre un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, segons ell.

El diputat ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'avalar les conclusions de l'informe "com a punt de partida per a la taula de partits", i ha sostingut que el plantejament del president català no coincideix amb el de la majoria de la societat catalana.

"En un Estat que no es vol obrir a negociar una via per sortir del conflicte polític, toca explorar aquesta sisena via. I toca sortir d'un marc que té en comú en totes les seves posicions que cal un acord amb l'Estat", ha afirmat Pellicer.

El diputat anticapitalista ha dit que les vies que planteja l'informe són un atzucac ara mateix, i ha afegit que dins l'Estat no és possible desplegar polítiques que garanteixin drets socials.

Pellicer ha apostat per "dotar de contingut el Parlament" i activar la mobilització al carrer, i ha defensat disputar la sobirania a l'Estat des de Catalunya i posar les bases per a una revolució democràtica per assolir l'autodeterminació, ha dit textualment.

ARAGONÈS AL SENAT

Ha assegurat que l'assistència d'Aragonès a la reunió de presidents autonòmics dijous al Senat és una mostra de la "falta d'agenda pròpia" del Govern, i ha acusat Aragonès d'actuar de cara a la galeria.

"En comptes d'explicar-se a tot arreu, caldria que s'expliqués al Parlament i començar a construir polítiques que ens facin avançar en l'autodeterminació i en l'amnistia", ha reclamat el diputat anticapitalista.

Pellicer també troba imprescindible que l'Estat, la Unió Europea i la comunitat internacional "prenguin mesures immediates per aturar el bloqueig, el genocidi" d'Israel cap a Palestina, i ha reclamat que es garanteixi l'ajuda humanitària.

Per ell, "tota aquesta espiral de violència no té cap altre origen que l'ocupació colonial i l'apartheid d'Israel des de fa dècades sobre Palestina", després de mostrar suport a les mobilitzacions que hi hagi a Catalunya si es produeix una invasió terrestre de Gaza.