La CUP ratifica el Secretariat Nacional amb el 88% dels vots a favor

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

La militància de la CUP ha ratificat el seu Secretariat Nacional, que s'encarregarà de dirigir l'organització els pròxims quatre anys juntament amb la Mesa Nacional, amb el 88% dels vots a favor en la votació que la formació ha dut a terme des de diumenge fins aquest dimarts.

En un comunicat, la CUP ha dit que l'única candidatura que s'havia presentat al procés de renovació ha quedat formalment elegida després d'obtenir més del 50% dels suports i el Secretariat Nacional començarà a desplegar els resultats del Procés de Garbí.

L'equip està integrat per 15 persones, entre les quals hi ha qui ha estat portaveu del grup motor del Procés de Garbí Non Casadevall i l'exregidor de la Seu d'Urgell (Lleida) Bernat Lavaquiol.

També el formen Su Moreno, Adrià Plazas, Berta Ramis, Glòria Rubio, Blai Taberner, Isabel Llari, Carles Solé, Roger Bigas, Joan Massachs, Jordi Pujol Lizana, Marlene Fautsch, Jordina Salvat Masdéu i Cesc Manrique Aumatell.

"La CUP, amb una aposta política i organitzativa renovada, pot i ha de ser un far d'esperança que, juntament amb altres expressions de lluita d'aquí i arreu del món, ha de poder contribuir a l'alliberament col·lectiu", ha dit la candidatura en el comunicat.

La formació ha afegit que en els pròxims dies els secretariats sortint i entrant es reuniran per fer el traspàs necessari i, els següents dies, el nou secretariat es presentarà públicament.