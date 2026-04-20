La CUP qualifica la cimera progressista a Barcelona de "maniobra política"

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat la cimera internacional progressista d'aquest cap de setmana a Barcelona, impulsada pel president espanyol, Pedro Sánchez, ja que considera que és "una maniobra política per continuar avançant cap al retorn imposat a l'autonomisme".
En una roda de premsa aquest dilluns, la portaveu cupaire ha assegurat que "parlar de pau avui, és parlar d'autodeterminació", i ha acusat el Govern central de tenir contradiccions a l'hora de defensar la pau però augmentar la despesa militar.
Moreno ha celebrat com "una victòria dels moviments antiracistes" la regularització extraordinària de migrants, però ha avisat que és insuficient per afrontar el racisme estructural actual.
Ha reclamat l'abolició de la llei d'estrangeria i el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), i ha demanat "més recursos i claredat en el desplegament del procés".
De cara a Sant Jordi, la portaveu anticapitalita ha cridat a la participació "massiva" en les iniciatives de Correllengua Agermanat i Sant Jordi per la Llengua, a més de les mobilitzacions arreu de Catalunya en defensa de la cultura catalana.
També ha explicat que hi haurà membres de la CUP presents en la Diada del País Valencià del pròxim 25 d'abril, després de defensar la independència: "L'únic projecte antiimperialista passa per la independència dels Països Catalans".