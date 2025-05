La CUP proposa impulsar plans locals per fomentar la normalització lingüística del català

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha proposat aquest dilluns impulsar plans locals per fomentar la normalització lingüística del català des dels ajuntaments.

En un comunicat, la formació anticapitalista ha explicat que Castillejo ha presentat aquesta proposta en una roda de premsa juntament amb el regidor de la CUP a Mataró (Barcelona), Carlos García, i la regidora a Vilafranca del Penedès (Barcelona), Marta Soler.

La CUP impulsarà de manera coordinada a tots els municipis on té representació una moció que recull la proposta de fer un pla local per la llengua, amb l'objectiu de "defensar els drets lingüístics de la població, fomentar l'ús i el coneixement del català com a llengua pròpia i la cohesió social".

La diputada ha sostingut que aquesta iniciativa sorgeix davant "un govern sense ambició a l'hora de defensar la llengua", i ha destacat que aquests plans locals pretenen mobilitzar la comunitat en defensa de la llengua del català i els drets lingüístics dels catalanoparlants.

En concret, els cupaires proposen elaborar de manera participativa aquests plans amb la ciutadania i entitats, crear regidories de llengua amb dotació pròpia a partir del 2026, construir assemblees locals per la llengua, formació específica a personal municipal, clàusules lingüístiques en contractes, subvencions i concessions i ampliació de places de cursos de català per a adults.