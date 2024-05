La CUP proposa crear un tren-tramvia entre Figueres i Roses (Girona)

GIRONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha proposat aquest dilluns crear un nou tren-tramvia que uneixi les localitats de Figueres, Castelló d'Empúries i Roses, a la província Girona, i ha defensat el transport públic per fomentar noves connexions ferroviàries que serveixin com a alternativa a les modalitats per carretera.

En un missatge a X, recollit per Europa Press, la divisió de la CUP a Girona ha reivindicat que "cal un canvi profund i urgent en el model de mobilitat del país per vertebrar-lo amb transport públic sostenible i deixar d'invertir quantitats ingents en carreteres, desdoblaments i variants".

La CUP ha exigit impulsar noves connexions ferroviàries, i ha demanat millorar el servei de trens ja existent, amb el traspàs "total i efectiu" de Rodalies, a més d'adaptar l'estació de Camallera (Girona) per a trens de mitja distància.