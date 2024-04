La CUP proposa ampliar el parc d'habitatge públic amb immobles de "megatenidors"

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha proposat aquest dimarts ampliar el parc d'habitatge públic amb 400.000 pisos buits i 20.000 immobles de "megatenidors" a través del Pla Independitza't per garantir que la població d'entre 20 i 35 anys es pugui independitzar.

Una altra de les apostes de la formació és la renda bàsica universal a través d'"un impost a la riquesa en què l'únic requisit és el padró domiciliari", ha explicat la número 2 de la llista per Barcelona de la CUP el 12M, Laure Vega, segons informa un comunicat.

"Un quart dels habitatges de Catalunya no serveix per cobrir un dret sinó per especular i fer negoci. Aquí s'inclouen pisos buits, uns 400.000, d'ús esporàdic i habitatges d'ús turístic", ha apuntat Vega, que alhora ha afirmat que, amb 20.000 immobles de grans tenidors, es podria garantir que la població d'entre 20 i 35 anys es pogués independitzar.

Vega ha assegurat que no es tracta de cap utopia: "El que és una utopia és sostenir que funciona un model en què l'habitatge és un bé de mercat quan en una ciutat amb 150.000 pisos on no hi viu ningú hi ha 3.000 famílies vivint en pensions".

També ha defensat una renda bàsica universal "suficient i incondicional" i ha lamentat que el PSC i Junts impedissin desenvolupar la proposta al Parlament de Catalunya.