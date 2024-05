La CUP proposa 32.500 pisos nous de lloguer social anuals en el seu pla d'habitatge

Forma part d'una mesura per garantir el dret a l'habitatge a joves de fins a 35 anys



BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha presentat aquest dilluns el pla d'habitatge de la formació per a la pròxima legislatura, que contempla 32.500 pisos nous de lloguer social anuals en els pròxims 15 anys i un pressupost de més de 4.000 milions d'euros anuals a partir del segon any del pla.

Aquesta proposta és part del programa 'Independitza't' que la CUP defensa per garantir el dret a l'habitatge a joves d'entre 21 i 35 anys, i prové del càlcul que fa la formació de la necessitat de disposar de 32.500 pisos per a cada generació, per a cada any de naixement.

En una roda de premsa a la seu nacional del partit, Estrada, acompanyada pel número 4 de la llista de la CUP per Barcelona, Xavier Peciller, ha concretat que el lloguer seria indefinit i rondaria els 400 euros mensuals, destinat a entre una i tres persones.

DIFERENTS MECANISMES

Els nous pisos de lloguer social vindrien de diverses vies: l'expropiació d'habitatges buits en mans de grans propietaris, creació de nous habitatges a través d'una constructora pública, o altres mecanismes com la cessió d'ús temporal i el tempteig i retracte.

Les expropiacions, que Estrada ha dit que poden ser immediates, es farien a partir d'una borsa d'uns 35.000 pisos buits a mans de grans propietaris.

Estrada ha remarcat que, en el cas dels habitatges d'entitats rescatades durant la passada crisi financera, aquests pisos es consideraran "pagats", mentre que en altres passos s'abonaria un preu just, per sota del preu de mercat, com a contraprestació.

Per finançar el pla complet, Estrada ha explicat que el pressupost es compensaria, en part, pels ingressos provinents dels lloguers públics, que rondarien els 156 milions d'euros anuals, i amb altres prestacions actuals que deixarien de ser necessàries.

ALTRES MESURES DE SUPORT

Les propostes de la CUP en matèria d'habitatge també inclouen la creació d'una constructora pública, que ajudaria, per exemple, a rehabilitar habitatges per incloure'ls a la borsa de lloguer social, i la creació d'un observatori català de l'habitatge per disposar de dades de més qualitat sobre la problemàtica.

Així mateix, la formació defensa una banca pública que financi la promoció i la rehabilitació d'habitatges, destinar l'1,5% del PIB al conjunt de polítiques d'habitatge, aturar la pèrdua d'habitatges en règim de protecció oficial, i una llei catalana de lloguers per fer indefinit el lloguer d'habitatges.

CRIDA A ERC

Estrada ha fet una crida a ERC, amb qui assegura compartir la necessitat de garantir el dret a l'habitatge, a fer front als grans lobbies i oposar-se a l'"agenda del PSC".

Així mateix, la candidata ha preguntat a Junts "si vol mantenir el model del PSC i continuar donant suport als interessos del règim del 78", o si vol fer una esmena, diu, a les polítiques que es fan des de Catalunya.