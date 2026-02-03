La CUP presenta un videojoc que proposa una "mirada irònica i crítica" sobre Rodalies

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha presentat aquest dimarts un videojoc en línia gratuït amb el nom 'Aventurers al tren' que proposa una "mirada irònica i crítica" sobre el funcionament del servei de Rodalies a Catalunya, en el qual els jugadors han de dirigir un tren amb l'objectiu d'arribar a la seva destinació sense retards.
Segons ha explicat la formació en un comunicat, el joc "converteix les incidències, els retards i la manca de puntualitat en una experiència lúdica que connecta amb el dia a dia de milers d'usuaris del transport públic" el qual, afirmen, serveix com a metàfora de la situació de la xarxa ferroviària.
El partit presenta aquesta iniciativa amb la voluntat d'animar la ciutadania a participar en les manifestacions convocades aquest dissabte 7 de febrer, tant la del matí convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdRep) com la de la tarda convocada per les entitats d'usuaris del transport públic.