La CUP presenta una proposició de llei de l'avortament catalana

Estrada confia que ERC i Junts mantinguin el seu suport a la norma i que el PSC i els Comuns debatin sobre el fons de la qüestió

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha registrat aquest dijous al Parlament una proposició de llei catalana del dret a l'avortament, que insta l'Estat a que "modifiqui la seva llei per fer-la compatible" amb la que plantegen aprovar a la cambra catalana.

En una roda de premsa, la presidenta de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha explicat que és la mateixa proposició que van presentar la legislatura passada, però el debat es va veure interromput per l'avançament electoral.

El text que han presentat els anticapitalistes proposa "treure l'avortament del Codi Penal, acabar amb els terminis i acabar amb l'objecció de consciència", ha detallat la líder de la CUP.

Ha defensat regular l'avortament "com una pràctica mèdica més" dins el sistema públic, i ha proposat que els professionals que no estiguin disposats a prestar aquest servei se'n puguin anar a la sanitat privada.

També ha apostat per eliminar els terminis per avortar, i ha sostingut que a països com el Canadà s'ha demostrat que no hi ha "taxes més elevades d'avortament i que l'edat gestacional mitjana en el moment de l'avortament disminueix precisament a mesura que augmenta l'accessibilitat a aquest servei".

POSSIBLES SUPORTS

Estrada confia que la iniciativa tingui el suport d'ERC i Junts, com assegura que tenien la legislatura passada, i espera que aquesta vegada el PSC i els Comuns entrin a debatre sobre el fons de la qüestió: "Van evitar parlar del contingut i es van quedar en qui tenia les competències", ha lamentat.

"Som plenament conscients de quina és l'aritmètica actual al Parlament, però partim de la premissa que la societat catalana sempre s'ha mostrat molt més avançada, oberta i garantista en matèria de drets", ha argumentat preguntada per si creu que tindran prou suports per tramitar la norma.

La líder dels cupaires ha sostingut que la preocupa els "girs ideològics" de formacions com Junts en certes matèries, per la qual cosa ha afegit que no es volen anticipar i esperaran a veure si poden tenir prou suports per debatre la seva proposició de llei de l'avortament.

Sobre les propostes de la CUP en el debat de política general (DPG) de la setmana vinent, Estrada ha indicat que s'organitzen en tres blocs: un sobre "alliberament nacional", un altre sobre transformació ecosocial i un tercer sobre drets socials i civils.