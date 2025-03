La CUP presenta un pla de xoc per al català en l'educació

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Su Moreno, i la diputada de la formació al Parlament Pilar Castillejo han presentat aquest dilluns un pla de xoc per garantir l'ús del català en l'àmbit educatiu davant la "inacció" que detecten dels diferents governs autonòmics.

"Cal assenyalar que els diferents governs autonòmics del conjunt dels Països Catalans han actuat, directament de manera connivent amb aquestes ofensives, o amb una absoluta negligència i inoperància que també ens ha conduït a la situació actual", ha afirmat Moreno en una roda de premsa a la seu de la formació.

Castillejo ha detallat que el pla té l'objectiu de millorar el sistema educatiu de manera global, millorar la responsabilització de tots els agents educatius, millorar el prestigi del català i l'"aprenentatge, l'avaluació i l'acreditació de la competència lingüística de l'alumnat".

NO ACATAR EL 25%

La primera mesura que proposa el pla és que el Govern no acati la sentència judicial que fixa un 25% de castellà en el sistema educatiu, una decisió sobre la qual no veuen "cap criteri pedagògic" i que consideren antidemocràtica, per la qual cosa demanen al Departament d'Educació que assumeixi de manera íntegra les conseqüències de la no aplicació de la norma, i que la decisió no recaigui en els docents i la direcció dels centres.

Consideren necessari una prova anual per a tots els alumnes de 4t d'ESO que substitueixi progressivament l'actual model d'acreditació del nivell C1, que avaluï no només aquest nivell, sinó també el nivell B1 i B2, que sigui pública i gratuïta i que es gestioni de manera externa als centres: "Garantiria que cap alumne quedés exclòs i permet als centres millorar els resultats", ha valorat Castillejo.

Sobre l'acolliment lingüístic, són partidaris d'augmentar les dotacions als centres per ampliar els recursos de les aules d'acollida, augmentar les hores de docència, i que els alumnes espanyols de fora de Catalunya hi hagin de passar si no tenen coneixements de català.