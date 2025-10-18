La CUP presenta una guia de política pública per "abordar la crisi residencial" en municipis

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha presentat aquest dissabte la 'Guia de política pública d'habitatge en l'àmbit municipal', una eina d'assessorament per "abordar la crisi residencial que es pateix als municipis i per garantir l'accés a un habitatge digne com a dret fonamental de les persones".
L'acte, celebrat a Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha comptat amb la participació de la membre de la Sectorial d'Habitatge i del Secretariat Nacional Glòria Rubio i la regidora de la CUP Vilafranca Txus Magallón, ha informat el partit en un comunicat.
La guia vol ser un instrument "per fer front a l'especulació immobiliària i per avançar cap a la gestió pública i comunitària", i planteja mesures en planejament urbanístic, emergència residencial, parc públic d'habitatge i mobilització d'habitatges buits o de grans tenidors.
Entre altres propostes, la CUP planteja la suspensió immediata dels desnonaments, la reserva del 30% per a habitatge protegit, l'increment del pressupost municipal en habitatge fins a un 10% i prohibir els habitatges turístics mentre no estigui garantit el dret universal a l'habitatge.
En aquest sentit, el partit aposta per "avançar cap a la sobirania residencial", és a dir, el dret de la població a decidir sobre el seu propi sistema de provisió residencial.