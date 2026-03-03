La CUP presenta una esmena a la totalitat als pressupostos d'Illa: "No estan a l'alçada"

Vega afirma que el PSC "posa per davant les seves sigles al país"
BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament, Laure Vega, ha anunciat aquest dimarts que la seva formació ha presentat una esmena a la totalitat als pressupostos del Govern perquè "no estan a l'alçada" de Catalunya.
En una roda de premsa al Parlament, Vega ha dit que es tracta d'una esmena "de caràcter polític" perquè els comptes no compleixen en àmbits com l'habitatge, la sanitat, l'educació i Rodalies.
Ha assegurat que l'esmena és "necessària perquè no només és el que es veu en aquests pressupostos, també és el que hi falta" i ha preguntat al Govern quines propostes concretes té davant problemes com el cost de l'habitatge i l'alimentació.
A més a més, ha criticat que els comptes contemplen "gairebé 2.000 milions d'euros" per pagar el deute, i ha sostingut que el Govern és incapaç de plantar cara al seu propi partit per defensar els interessos dels catalans.
"Em sembla que Esquerra Republicana pot acabar pactant aquests pressupostos. Però creiem que és important indicar que hi ha una gran responsabilitat aquí del PSC, que d'una manera o altra, posa per davant les seves sigles al país", ha expressat.
BAIXES MÈDIQUES
D'altra banda, la CUP ha demanat a la Conselleria de Salut acreditar si s'ha retirat la instrucció de condicionar part del pressupost dels equips d'atenció primària a no prescriure un excés de dies de baixa laboral.
"Exigirem que si no s'han retirat aquestes mesures, hi hagi un nou document que ho certifiqui, perquè ens sembla inacceptable que s'estigui jugant amb la salut dels treballadors", ha resolt.