La CUP pregunta per què es va impedir passar amb estelades a la Sagrada Família

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
La CUP ha registrat al Parlament una bateria de preguntes al Govern en la qual demanen que expliqui per què els Mossos d'Esquadra van impedir aquest dimecres a la tarda accedir amb estelades als carrers propers a la Sagrada Família, per on anava a passar el papa Lleó XIV amb el papamòbil.
En el document, consultat per Europa Press, els cupaires reclamen saber si va ser una ordre explícita de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i sota quins criteris es va prendre la decisió de deixar passar persones amb la bandera d'Espanya i d'un altre país i no amb estelades, segons ells.
El grup anticapitalista també ha preguntat qui va donar l'ordre de presumptament expulsar "600 cantaires" de l'acte de la Sagrada Família i per quin motiu.