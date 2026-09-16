La CUP postula a Laure Vega com a candidata del partit per Barcelona per a les municipals

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Les assemblees membres de la CUP, la candidatura unitària de la qual impulsa la CUP, Comunistes i persones a títol individual, han expressat el seu "suport" a la diputada Laure Vega per encapçalar la candidatura del partit a la ciutat de Barcelona per a les properes eleccions municipals, han confirmat fonts del partit a Europa Press.
Segons ha avançat 'Nació' i 'El Periódico de Catalunya', la diputada ha acceptat la proposta i es preveu que rebi l'aval de les diferents assemblees locals en un procés que s'allargarà fins a aquest divendres.
Les fonts de la CUP remarquen que el procés d'elecció i ratificació "encara" no ha finalitzat i que, per tant, en aquests moments no hi ha cap llista oficialment escollida.
El resultat definitiu es farà públic el dissabte 19 de setembre a les 11.30 hores, en una roda de premsa en la Nau Bostik de Barcelona, amb la participació de la persona escollida i de representants de la CUP i Comunistes.
La candidatura completa i el conjunt del projecte polític es presentaran públicament el proper 17 d'octubre, en un acte a Barcelona i, per això, fins a aquest dissabte no hi haurà cap persona "oficialment" designada com a cap de llista.