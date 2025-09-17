La CUP porta al Parlament mesures per abordar "problemàtiques de mobilitat" als municipis

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha explicat que han portat a la comissió de Territori i Habitatge d'aquest dimecres una proposta de resolució per solucionar "problemàtiques de mobilitat" a municipis com Celrà (Girona), Vallbona d'Anoia (Barcelona), Flaçà (Girona), Bordils (Girona) Sant Quirze de Besora (Barcelona).
En una roda de premsa aquest dimecres a la cambra catalana, juntament amb el regidor de Governança, Medi Ambient i Habitatge de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, Roc Farreras, i l'alcalde de Celrà, David Planas, Cornellà ha assegurat que tots els partits que participaven en la comissió han aprovat la proposta.
Ha explicat que el que demanava la CUP era "buscar alternatives" a problemàtiques locals que, segons ell, estan relacionades amb carreteres que travessen els municipis i la presència de passos a nivell en algunes localitats.
Així, Farreras ha dit que a Vallbona d'Anoia es treballa amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per executar una variant en relació amb el pas a nivell existent i ha afirmat que exigiran que sigui una "solució pactada" i no imposada per la Generalitat.
Per la seva banda, Planas ha explicat que la comissió ha debatut dues reclamacions "històriques" per a Celrà: la creació d'una variant de la carretera C-66 perquè deixi de travessar la localitat i la cessió d'Adif dels terrenys de l'estació, espais que estan en desús per l'operadora i que demana que passin a mans municipals per posar-los a disposició de la ciutadania.