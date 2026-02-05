La CUP porta a l'Oficina Europea Antifrau "presumptes indicis de frau" de la DGAIA

Argumenta que la investigació del Parlament no ha servit "per depurar responsabilitats"
La CUP ha presentat una denúncia davant l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (Olaf) per "possibles irregularitats greus en la gestió de programes destinats a joves extutelats a Catalunya", gestionats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) mitjançant entitats col·laboradores.
En un comunicat aquest dijous, els cupaires expliquen que aquesta decisió arriba "després d'anys de denúncies, informes d'òrgans de control i la manca de correcció d'un model de gestió" que la CUP considera opac i fallit.
La denúncia se centra en programes cofinançats amb fons europeus, principalment el Fons Social Europeu Plus, com les prestacions d'autonomia, els pisos assistits i els recursos residencials de transició.
Entre els fets denunciats hi ha "deficiències greus i sistemàtiques de control, certificacions inadequades de despeses, indicis de facturació de 'places fantasma' i irregularitats en el règim de copagament".
"ERRORS DE GESTIÓ"
La líder de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha criticat que l'administració hagi traslladat als joves extutelats les conseqüències dels "errors de gestió", demanant-los imports per suposades prestacions indegudes.
La formació anticapitalista considera que els mecanismes interns i de la comissió d'investigació al Parlament "no han servit per depurar responsabilitats" i veu imprescindible acudir a Europa per garantir transparència i veritat.
"La protecció de la infància no pot ser un negoci", ha subratllat Castillejo, que ha reclamat auditories independents, assumpció de responsabilitats i posar els drets d'infants i joves al centre del sistema.