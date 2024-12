La CUP porta a Antifrau la instal·lació de 77 canons de neu a Baqueira

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la CUP, Su Moreno, i el diputat al Parlament Dani Cornellà han portat aquest dimarts a l'Oficina Antifrau de Catalunya la instal·lació de 77 canons de neu a l'estació d'esquí Baqueira-Beret (Lleida) que, segons ells, es van col·locar sense els "permisos mínims que estableix la legislació".

En unes declaracions a la premsa aquest dimarts, Cornellà ha explicat que aquests canons formen part d'una "xarxa que s'ha instal·lat a la zona que connecta Baqueira amb el Pallars Sobirà".

Han demanat a Antifrau que "estudiï si hi ha delicte urbanístic i ambiental per part de Baqueira-Beret SA per haver construït 77 canons de neu artificial sense permís".

"MODEL DEPREDADOR"

Cornellà ha criticat el "model depredador" de les estacions d'esquí i els seus efectes per a la població de l'entorn, com la pujada dels preus de l'habitatge.

"En època de canvi climàtic, cal gastar diners per fer neu artificial? Quin sentit té fer neu artificial per promoure l'especulació amb les segones residències de luxe?", ha preguntat.

Ha apostat per diversificar l'economia al Pirineu i potenciar l'agricultura i la indústria: "Necessitem ocupacions estables i de qualitat perquè els joves no hagin de marxar".