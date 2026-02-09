La CUP, Òmnium i Òscar Campos recorren al TC el cas de la policia infiltrada a Girona

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La CUP, Òmnium, l'activista Òscar Campos, l'Associació Ateneu Popular de Girona, l'Associació No al Racisme de Girona i Salt i la Federació d'Entitats Socioculturals de Salt (Girona) han presentat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional contra la inadmissió de la querella interposada contra una policia infiltrada a Girona.
El recurs, presentat per l'advocat Benet Salellas, sol·licita l'empara constitucional davant la decisió de la justícia de "no investigar" l'actuació de l'agent infiltrada, informa la CUP en un comunicat aquest dilluns.
La formació afirma que l'agent "va mantenir una relació de parella i convivència amb Campos per infiltrar-se en el moviment independentista i social de Girona".
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha catalogat aquests fets, textualment, com de tortura: "No és estrany que les infiltracions que coneixem siguin majoritàriament dins l'esquerra independentista, perquè som el principal pol de confrontació contra aquest règim", ha afegit.
Per la seva banda, el portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha criticat que existeix un "tancament judicial" que, segons ell, pretén que les entitats afectades es resignin al que qualifica d'espionatge polític.
Les entitats querellants assenyalen que "infiltrar policies en moviments socials és il·legal i és una forma més d'espionatge contra la dissidència política que vulnera nombrosos drets fonamentals".