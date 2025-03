La CUP no veu recorregut a la multa que demana el sindicat policial Uspac

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -

La CUP no veu recorregut a la petició de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (Uspac) a la Mesa del Parlament de sancionar amb 12.000 euros la diputada cupaire Laure Vega per presumptament incitar a la violència contra els Mossos durant el ple de dimecres: "Em fascinen els graus de victimització als quals poden arribar de vegades els sindicats policials", ha afirmat Vega en unes declaracions aquest dijous.

La diputada anticapitalista va parafrasejar en una intervenció del ple un tuit de l'humorista Manel Vidal que afirmava que "a Catalunya llançar pedres als Mossos i cremar contenidors és un fet cultural propi", en relació amb els aldarulls a Salt (Girona).

Vega ha explicat que va fer servir aquesta expressió humorística perquè no troba "una altra manera de dir que això és absurd", en al·lusió als aldarulls a Salt, i ha acusat Vox i Aliança Catalana (AC) d'intentar utilitzar aquests fets per estigmatitzar el col·lectiu dels immigrants, quan considera que el que reflecteixen és un malestar polític per la dificultat d'accés a l'habitatge.

"No és diferent la Casa Orsola del que està passant a Salt, on hi ha una quantitat de desnonaments setmanals brutal", ha afirmat Vega, que ha assegurat que en la seva intervenció ha recordat que històricament hi ha hagut revoltes com les que hi va haver en els 2000 per la precarització, pel pla Bolonya, per la sentència del procés i no s'hauria parlat de deportar els joves que hi van participar, ha dit textualment.

Espera que la Mesa no admeti a tràmit una petició com la d'Uspac, ha recordat que en la Constitució Espanyola està reconeguda la llibertat d'expressió, i ha sostingut que li preocupa que "els líders d'aquest tipus de sindicats tinguin una comprensió oral tan justa", i ha negat haver encoratjat a llançar pedres contra la policia en la seva intervenció.