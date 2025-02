La CUP no assisteix a la reunió amb el Govern prèvia a la Bilateral per no "legitimar una farsa"

Estrada acusa ERC i Junts de canviar "l'autodeterminació pel pacte fiscal"

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha explicat que cap representant de la formació ha assistit aquest dilluns al matí a la reunió amb el Govern prèvia a la Comissió Bilateral entre el Govern central i la Generalitat perquè no volen "legitimar una farsa".

"Entenem que això simplement és un 'paripé' per quedar bé, per tant, no hi contribuirem", ha sostingut Estrada en una entrevista a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, en la qual ha qualificat el PSC de sucursal del PSOE.

En un comunicat, la formació anticapitalista ha sostingut que l'objectiu de la Bilateral és "mostrar la capacitat del PSOE de tornar la normalitat institucional a Catalunya, com si el conflicte polític s'hagués resolt, quan no és així", i ha qualificat aquesta trobada prèvia amb els partits de pur màrqueting partidista.

Ha acusat el PSOE d'invisibilitzar les aspiracions nacionals catalanes i els dèficits democràtics d'Espanya: "En aquestes reunions no es parlarà d'autodeterminació, tampoc no es parlarà de garantir una amnistia real", ha lamentat Estrada.

"OPERACIÓ DE MÀRQUETING"

En l'entrevista, la líder cupaire també ha qualificat d'"operació de màrqueting" el pacte per al traspàs de Rodalies entre el Govern i ERC, ja que considera que els republicans parlen de traspàs integral mentre que l'executiu català es refereix a una filial de Renfe, sobre la qual l'Estat té capacitat de veto, en les seves paraules.

Ha acusat ERC i Junts de canviar "l'autodeterminació pel pacte fiscal", fet que considera una aixecada de camisa per a les persones que han defensat l'autodeterminació, ja que suposa una reculada a 10 anys enrere, segons ella.

"No combreguem amb aquesta estratègia de concertació que utilitzen tant ERC, de manera clara, com Junts, tot i que facin veure que no. Al final tenen la mateixa estratègia", ha subratllat Estrada.

POSSIBLES PACTES JUNTS-AC

També ha acusat Junts de "comprar el marc de l'extrema dreta" per interessos partidistes i por de perdre vots, i ha sostingut que els de Puigdemont estan preparant així el terreny a possibles pactes amb Aliança Catalana (AC), la qual cosa ha qualificat de perillosíssim.

Estrada ha assegurat que Junts s'ha saltat el pacte antifeixista del Parlament en "impedir" una moció de censura a Ripoll (Girona) per fer fora de l'alcaldia l'alcaldessa de la ciutat i líder d'AC, Sílvia Orriols, i ha sostingut que hi ha hagut una ingerència des de la direcció del partit en el grup municipal de Junts.