La CUP no anirà a la reunió prèvia de la bilateral sobre el finançament: "Són una autèntica farsa"

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha explicat aquest dilluns que no aniran a la reunió prèvia de la comissió bilateral Estat-Generalitat sobre el finançament: "Són una autèntica farsa".

"Com ja vam fer amb l'anterior reunió, la CUP no assistirem a la trobada perquè no volem legitimar una operació de màrqueting del PSC", ha destacat en un comunicat dels anticapitalistes.

Per Estrada, aquestes reunions tenen com a objectiu "dissimular que la Generalitat està presidida pel delegat de La Moncloa".

"El finançament singular que el PSOE està disposat a concedir no té res a veure amb concedir la clau de la caixa, és el cafè per a tothom que ha deixat la ministra Montero", ha apuntat.

Per això, ha conclòs que el finançament singular "és un 'fake', igual que ho va ser el traspàs de Rodalies".