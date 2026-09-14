La CUP manté contactes amb l'ANC i Òmnium per a un nou "embat" independentista

Moreno veu un "joc molt perillós" de Junts amb plantejaments propers a AC
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha afirmat que la seva formació ha mantingut els primers contactes amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per articular un nou "embat" independentista i preparar un nou cicle de mobilitzacions després de la Diada d'aquest any celebrada divendres passat 11 de setembre.
En una roda de premsa a la seu de la formació aquest dilluns, Moreno ha assegurat que el que s'ha vist aquests dies és un "punt d'inflexió" que demostra un canvi de tendència en el moviment, amb el derrotisme deixant pas al lideratge d'una nova generació independentista, i que la CUP es posa a disposició de la societat civil per valorar quines propostes concretes hi ha sobre la taula.
"El poble català va enviar un missatge ben clar al Govern espanyol i al govern titella del PSC. Un missatge que la CUP ens fem nostre: continuem lluitant contra l'espanyolisme que vostès representen i el seu estat putrefacte per assolir la independència", ha exposat.
A més, ha apuntat que la Diada, juntament amb la manifestació antifeixista del 10 de setembre contra l'acte d'Aliança Catalana (AC) al Fossar de les Moreres demostren que "l'independentisme és l'únic projecte amb capacitat de derrotar l'amenaça de l'extrema dreta".
D'altra banda, ha posat el focus en Junts i ERC que, diu, han traslladat la política catalana al conjunt de l'Estat buidant-la de sobirania i conduint a un "atzucac".
Sobre Junts ha assenyalat que observen un "joc molt perillós" perquè, apunta, cada vegada assumeixen plantejaments més propers als d'AC, per la qual cosa considera que el partit ha de decidir quin paper vol tenir durant la següent dècada.
CRÍTIQUES A ILLA
En aquest sentit, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, del qual diu que té "un gran interès a fer créixer Aliança Catalana perquè creu que en podrà treure rèdit electoral", la qual cosa considera un error.
Preguntada per la conferència que pronunciarà Illa aquest dilluns amb motiu dels dos anys de mandat ha dit que el seu partit no hi assistirà i que no confien que els "sorprengui amb cap proposta", tot i que ha dit que sempre estaran disposats a parlar sobre mesures que abordin les necessitats materials dels catalans.