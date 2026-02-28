La CUP llança la campanya 'Ara parla el país' per "escoltar la ciutadania i les seves necessitats"

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha llançat aquest dissabte la campanya 'Ara parla el país' a Manresa (Barcelona), una enquesta popular "amb la voluntat de generar una gran acció d'escolta i participació en diferents punts de Catalunya".
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha explicat que la iniciativa busca crear un espai on els veïns puguin "expressar-se lliurement sobre els problemes quotidians", afirmant que la política actual s'ha allunyat de la gent i subratllant que ara pretenen reconnectar amb la ciutadania i donar-li veu en el procés polític.
La campanya ha començat coincidint amb la Fira de l'Aixada de Manresa (Barcelona), on Casadevall ha agraït la participació dels voluntaris, assegurant que "aquesta acció de voluntariat és clau per arribar a tots els racons de la ciutat", destacant també la importància de "realitzar enquestes de qualitat".
L'objectiu és que la campanya duri diversos mesos amb sortides regulars: "Volem escoltar a tothom i, a partir d'aquí, construir una alternativa política real que doni resposta als problemes de la gent".
Casadevall ha assenyalat que l'objectiu és que la campanya arribi a "tots els racons de Catalunya, perquè la política ha de tornar als carrers i escoltar la gent per construir un projecte col·lectiu que respongui a les necessitats reals del poble".