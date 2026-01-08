La CUP diu que en el pacte de finançament "no hi ha cap garantia de més sobirania"

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha traslladat els seriosos dubtes que té la seva formació en relació amb l'acord sobre el finançament autonòmic acordat entre el Govern central i ERC, i ha assegurat que "no hi ha cap garantia de més sobirania" per a Catalunya.
En unes declaracions difoses per la formació aquest dijous, afirmen que l'acord pot suposar més recursos per a Catalunya, però que no qüestiona el model econòmic català i que a més no resol "cap dels problemes estructurals" actuals.
"Fa massa temps que sentim a parlar de pluges de milions mentre continuem amb barracons a les escoles, concerts educatius i sanitaris intactes, un mercat d'habitatge desbocat i una llengua en situació d'emergència", ha lamentat.
Ha afegit que, tot i que es compromet, segons ha anunciat ERC, a que Catalunya compti amb 4.700 milions d'euros més anuals, "en cap cas s'explica ni la destinació concreta ni com afectarà les condicions materials de vida" de la majoria dels catalans.
Per tot això, ha reclamat a ERC "abandonar la política de renúncies" que considera que està practicant i apostar per avançar cap a la plena sobirania de Catalunya, en les seves paraules.