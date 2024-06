La CUP lamenta que Junts no recolzés que ERC presidís el Parlament i un acord de Taula amb Comuns

Avisa que l'acord de la Taula no és "a canvi de cap acord futur" d'investidura



BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

La CUP ha lamentat que Junts no hagi recolzat que ERC presidís el Parlament "impedint un acord més ampli amb Comuns" per a la Taula de la Càmera catalana, i ha argumentat que han optat per votar a favor del nou president del Parlament, Josep Rull (Junts), per aconseguir una taula independentista.

En un comunicat aquest dilluns, els 'cupaires' han explicat que la seva prioritat ha estat "una taula antirrepresiva, democràtica i sobiranista, que reflectís que el Parlament de Catalunya ha de ser sobirà en la seva activitat política i que els diputats que pateixen la repressió i estan a l'exili puguin exercir el deure de representació que els ha donat el poble".

Han lamentat que, "malgrat les negociacions fins a l'últim moment, aquesta opció ha estat descartada per diverses formacions" polítiques, per la qual cosa han preferit facilitar una Taula en clau independentista, amb Rull com a president.

Amb això han "evitat que la Taula quedés en mans de forces unionistes que podrien propiciar vetos en determinats debats i tramitacions de lleis i en l'exercici de la plena democràcia dels representants escollits pel conjunt de la població", han subratllat.

Els anticapitalistes han assegurat que aquestes negociacions eren amb l'objectiu de constituir la Taula i que l'acord al qual han arribat no és "a canvi de cap acord futur", i han avisat que les futures negociacions d'investidura estaran subjectes a qüestions programàtiques.