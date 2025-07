La CUP lamenta la desinversió de l'Estat en infraestructures catalanes: "Sempre incompliments"

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha lamentat aquest dimarts la desinversió de l'Estat en matèria d'infraestructures a Catalunya amb independència de qui governa: "Sempre, sempre promeses, i després sempre, sempre incompliments".

"Ens prometen molts diners i grans pressupostos per a infraestructures, però la realitat és que no arriben. Hi ha un abandonament molt clar de les infraestructures a Catalunya. Sembla que els interessi que el país caigui a trossos, mentre hi ha comunitats com Madrid que reben més del 100% de finançament", ha sostingut en la seva intervenció durant el ple monogràfic sobre aquest àmbit celebrat al Parlament.

També ha demanat no desvincular aquest debat de l'emergència climàtica i del model econòmic imposat pel PSC i Junts a Catalunya, en el qual quan es parla de transport "es parla molt d'avions i massa poc de trens".

Així, ha qüestionat que la solució de Rodalies passi per la creació d'una empresa per al traspàs integral del servei com, a parer seu, passa en altres qüestions: "Sigui un traspàs econòmic o de transport, sempre ens trobem amb el mateix, promeses i enganys".

A més d'acusar el Govern de voler afavorir el 'lobby' turístic en la planificació de futures inversions, ha criticat l'"obsessió" del PSC i Junts amb l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, i ha negat que sigui una prioritat per a la mobilitat dels catalans.