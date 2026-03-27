La CUP lamenta la "crisi estructural" d'habitatge a Catalunya i defensa la intervenció pública

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
La CUP ha vinculat l'emergència habitacional a una "crisi estructural" de l'habitatge i ha apostat pel municipalisme i la intervenció pública, durant la conferència 'Construïm el país del dret a l'habitatge' que el partit ha celebrat aquest divendres a Sabadell (Barcelona).
La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha defensat que l'habitatge "ha de ser una qüestió de país" i ha alertat de la necessitat de frenar els preus, perquè considera que els nivells actuals són inassumibles, informa el partit en un comunicat.
També ha posat el focus en l'especulació: "Les cases són per viure-hi, no per ser un actiu en mans de fons d'inversió de qualsevol punt del planeta".
El portaveu de Crida per Sabadell, Oriol Rifer, ha advertit que s'està afrontant "una de les crisis més greus de la història del país"; lamenta l'encariment dels preus i la falta de respostes institucionals, i ha criticat la gestió del govern municipal, al que titlla d'incapaç de donar resposta.
Entre les mesures que recolzen està l'augment del parc d'habitatge públic, la prohibició dels usos especulatius del sòl i el control dels preus; defensen un model basat en la propietat col·lectiva i la gestió comunitària, i aposten per desplegar "eines concretes des dels ajuntaments".