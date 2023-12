La CUP insta a reprovar els alcaldes de Junts que demanen expulsar immigrants delinqüents reincidents

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

Les candidatures de la CUP al Maresme (Barcelona) han presentat una moció als ajuntaments de Calella, Premià de Mar, Premià de Dalt, Arenys de Mar, Sant Pol i Vilassar de Mar (Barcelona) en la qual demanen reprovar els alcaldes de Junts d'aquests municipis per demanar l'expulsió d'immigrants delinqüents multireincidents.

En un comunicat aquest dilluns, la CUP sosté que el discurs dels alcaldes de Junts "genera alarmisme de manera irresponsable i dona ales a la ultradreta amb propostes de caràcter classista i xenòfob", a més de contribuir --textualment-- a generar estigma i atiar els discursos d'odi.

Així mateix, la CUP ha apuntat que les exigències en relació amb la reincidència ja estan incloses en el Codi Penal i ha lamentat que "la mesura posa en relleu que Junts vol promoure unes polítiques basades en l'aporofòbia, el classisme i la xenofòbia.

"Els electes de Junts van reclamar l'expulsió de les persones d'origen estranger amb condemnes penals, una mesura que suposa un càstig afegit en funció de l'origen de la persona i manifestament xenòfoba", diu la moció de la CUP registrada a l'Ajuntament de Calella consultada per Europa Press.

En el mateix text, demanen al ple rebutjar les declaracions dels alcaldes de Junts del Maresme; reprovar la participació de l'alcalde de Calella, Marc Buch, i reafirmar el compromís de la localitat "contra el racisme, el classisme i la xenofòbia apostant per les polítiques socials i redistributives per fer front a les causes estructurals de la delinqüència, i en particular la pobresa i l'exclusió social".