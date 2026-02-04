La CUP iniciarà a Manresa (Barcelona) un cicle de xerrades per "reforçar el municipalisme"

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
La CUP iniciarà aquest dijous a Manresa (Barcelona) un cicle de xerrades dins la campanya 'Construïm el país' per "reforçar el municipalisme", donar a conèixer el seu projecte polític i començar a construir programa de cara a les eleccions municipals del 2027, segons han explicat aquest dimecres en un comunicat.
El cicle començarà aquest dijous a les 19 hores a l'Espai Òmnium de Manresa, conduït per la regidora de Fem Manresa Roser Alegre i amb la participació de la portaveu de la CUP, Su Moreno, i el diputat de la formació al Parlament Xavier Pellicer.
Amb aquesta inciativa, que també es durà a terme a Falset, Alcover, l'Arboç, les Borges del Camp (Tarragona), Tarragona, Cervera (Lleida), Terrassa, Llinars del Vallès i Berga (Barcelona), la formació pretén "generar espais de debat i reflexió conjunta entre militància i simpatitzants" i posar en valor la importància de presentar el màxim nombre de candidatures als comicis, amb la previsió que el cicle s'ampliï a més localitats.