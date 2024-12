La CUP fixa la immersió, expropiar habitatge i el transport com els "mínims" per als pressupostos

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha fixat les seves 3 "condicions mínimes" per negociar uns pressupostos del Govern per al 2025: més recursos per garantir la immersió lingüística a tots els centres educatius; expropiar 400.000 pisos buits per destinar-los al parc públic, i la millora i la gratuïtat del transport públic.

Ho ha explicat en un comunicat aquest dimecres després de la reunió que la formació va mantenir el 28 de novembre amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per abordar la negociació pressupostària, i ha remarcat que, sense complir amb aquestes condicions, "no es pot explorar la possibilitat d'establir converses" sobre els comptes públics.

Per la CUP, les 3 condicions responen a un "plantejament polític del PSC de mesures tènues, manca de concreció i determinació per resoldre els principals problemes dels catalans i les catalanes".