La CUP farà el 18 d'abril a Barcelona la seva enquesta popular per recollir propostes ciutadanes

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La CUP portarà el dissabte 18 d'abril a Barcelona l'enquesta popular que, amb el nom 'Ara parla el país', pretén recollir opinions i propostes dels ciutadans.
En un comunicat, exposen que es tracta d'una campanya d'escolta activa, debat i presa de contactes amb els catalans "davant una política institucional que dona l'esquena a les necessitats de la gent".
A Barcelona, la campanya començarà amb una primera acció de porta a porta a la Prosperitat amb voluntat d'estendre-la a altres barris, i durant la jornada es farà una formació prèvia als participants i s'organitzaran "brigades" que recorreran la zona per recollir impressions i experiències dels veïns.