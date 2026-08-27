La CUP fa una crida a omplir aquest dijous "cada balcó" amb estelades després de l'actuació policial a Elx

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha fet una crida aquest dijous, després de la polèmica per l'actuació de la Policia Nacional als voltants de l'Estadi Martínez Valero d'Elx (Alacant) abans del partit davant del Barcelona, que va acabar amb la detenció d'un menor d'edat a qui se li va requisar una estelada, a omplir "cada finestra i cada balconada" amb banderes independentistes.
En declaracions del dirigent de la CUP Barcelona Paco Francès remeses per la formació, asseguren que l'agressió a l'aficionat "no és un fet aïllat", i han recordat l'agressió a una manifestant a València durant les manifestacions per la vaga educativa a la Comunitat Valenciana.
"El fet de ser reprimits per portar una 'estelada' demostra quin és el tarannà de les forces de seguretat espanyoles, reprimir tot el que qüestioni l''status quo'", ha agregat.