La CUP explica que Estrada veia insuficient l'"estratègia rupturista" del partit

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laia Estrada, que dimecres va anunciar que deixava l'escó al Parlament per discrepàncies polítiques, considera insuficient l'"estratègia rupturista" de la formació i es veu incapaç de traslladar l'estratègia del partit al Parlament, segons han explicat fonts del secretariat nacional de la CUP.

"No en fa una impugnació total, però per algunes discrepàncies no pot continuar liderant el grup parlamentari. Continua militant i volent incidir en l'estratègia de la CUP", resumeix la direcció, la qual assegura que no és fruit d'un malestar i continuarà sent militant activa, a més de reiterar el reconeixement a la feina feta per Estrada.

En concret, i després de finalitzar el Procés de Garbí que va definir el rumb de l'organització, Estrada va manifestar que la direcció no estava exercint de manera suficient l'estratègia rupturista de la formació, mentre que el secretariat i els òrgans direcció defensen que sí.

Un dels elements amb els quals Estrada va mostrar discrepància és la negociació amb el Govern per a la regulació dels lloguers de temporada: "És un dels elements, no és l'únic element", sosté la direcció, alhora que defensen que la discrepància no ha estat gaire forta, perquè si ho hagués estat, no hauria seguit com el cap visible de la formació a la cambra catalana.

PROCÉS DE GARBÍ

No obstant això, el secretariat nacional descarta un canvi en el rumb fixat per la militància després del Procés de Garbí, i defensa una CUP amb capacitat d'influència.

"Si cal fer un pacte per millorar les condicions de vida de la gent, ho farem, no ens cauen els anells", sostenen, tot i que afirmen que mantindran una línia rupturista i independentista, però sent capaços de fixar temes concrets en la seva acció política.

Descarten que hi hagi un corrent alternatiu intern i rebutgen que Estrada i altres diputats o càrrecs de la formació treballin o estiguin en converses sobre una llista àmplia de l'esquerra ni a nivell espanyol ni català, com ha proposat el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.