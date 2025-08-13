La CUP exigeix l'eliminació de places turístiques a Barcelona i alerta contra la "massificació"

La formació ha engegat una web per "animar" als veïns a denunciar pisos turístics
BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, juntament amb la membre de la formació Alba Galimany, han criticat aquest dimecres al matí en una declaració als mitjans la "alarmant" xifra de turistes que rep Catalunya i, concretament, Barcelona, per la qual cosa han demanat, a més de la regulació dels pisos turístics, l'eliminació de places turístiques a la ciutat.
Membres de la CUP han dut a terme una campanya informativa pels carrers del barri de Gràcia, assenyalant blocs de pisos d'ús turístic i buscant, segons han informat, "empoderar" als veïns per denunciar els pisos de lloguer turístic il·legal, per a això la formació ha obert una web per tramitar aquestes denúncies.
Segons les seves dades, en la Vila de Gràcia hi ha 7.253 places turístiques, de les quals més de 4.000 serien habitatges, la qual cosa consideren "incomprensible" en un barri amb una població de 50.000 persones.
Casadevall ha assegurat que és moment d'optar pel decreixement turístic i deixar de recolzar una indústria que "no genera més riquesa, sinó que ens empobreix i només serveix a uns quants".
Tots dos han criticat els projectes d'ampliació del port i l'aeroport, que, segons ells, ofeguen a la població i no és la "reconversió econòmica que el país necessita".
En aquest sentit, Galimany ha criticat que se celebri la xifra rècord de passatgers en l'Aeroport de Barcelona, qualificant aquestes dades d'alarmants i propis d'un model que vol convertir la ciutat "en el balneari d'Europa".
CRÍTIQUES A COLLBONI
Els dirigents de la CUP han carregat també contra l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè, en paraules seves, "està triant enriquir al lobby turístic", i han criticat l'ús de la taxa turística que, consideren, hauria de finançar la reconversió del model.
Casadevall ha assegurat que les conseqüències socials i ecològiques del turisme són severes i que, per tant, és un problema estructural al que cal donar solució perquè "impedeix viure en comunitat i arracona el català a espais minoritaris".
Finalment, el secretari general de la formació ha recordat que volen tornar a recuperar l'"alegria, l'optimisme i l'esperit del 2015, 2017 i 2019" quan, textualment, les polítiques d'esquerra proposaven un futur que no ofereix el turisme.